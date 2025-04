Bastoni: «Tutti insieme siamo fastidiosi per chiunque! Scottati a Parma»

Bastoni ha parlato nell’immediato post partita di Bayern Monaco-Inter, sfida andata in scena all’Allianz Arena valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League e vinta dai nerazzurri 2-1. Di seguito la sua disamina, affidata a Sky Sport

GRUPPO FASTIDIOSO – Alessandro Bastoni parla così dopo Bayern Monaco-Inter: «Cosa significa questa vittoria? Significa tanto, venivamo dalla grande delusione a Parma, siamo rimasti scottati perché non potevamo essere quelli. Avevamo grande voglia di rivalsa, sapevamo che tipo di squadra avevamo di fronte, sono davvero tanto orgoglioso di tutti. Ora però dobbiamo recuperare e pensare al campionato. Un grande segnale soprattutto per noi stessi, abbiamo grande autostima, sappiamo che possiamo fare grandi cose solo se giochiamo così perché magari individualmente ci sono anche squadre che hanno qualcosa in più. Tutti insieme siamo e saremo fastidiosi per chiunque. In cosa è pericoloso il Bayern Monaco? Il Bayern è una grande squadra, non devo dirlo io che non perdevano in casa da quattro anni, questo ci inorgoglisce di più. Sappiamo i loro punti di forza, ci sarà da soffrire anche al ritorno ma non vediamo l’ora di scendere in campo. Se possiamo arrivare in fondo? Assolutamente sì, altrimenti nemmeno venivamo qui a Monaco».