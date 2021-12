Bastoni: «Titolo d’inverno? Conta arrivare primi alla fine. Grande 2021!»

Alessandro Bastoni, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha commentato il 2021 nerazzurro. Il centrale nerazzurro sostiene che il titolo d’inverno conta poco se poi non si arriva primi a fine anno

ANNO INCREDIBILE − Bastoni ricorda il 2021 ma non vuole cali di concentrazione: «Essere diventati campioni d’inverno conta poco se poi non arrivi davanti alla fine. Il 2021 è stato un anno fantastico con la vittoria del campionato anche perché abbiamo rotto l’egemonia della Juventus e poi dell’Europeo. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie per iniziare al meglio il nuovo anno».