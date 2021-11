Bastoni: «Tante occasioni non concretizzate. Complimenti anche al Milan»

Alessandro Bastoni, nel post Milan-Inter su Sky Sport, ha commentato il pareggio di San Siro per 1-1 con rete di Hakan Calhanoglu e autogol di Stefan de Vrij

DERBY − Bastoni dice la sua sul pareggio tra Milan-Inter: «Abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle,, ci hanno parato un rigore, però bisogna fare complimenti al Milan. Il Milan, già lo scorso anno era una nostra rivale per il titolo, quest’anno è partito benissimo, è da 50 anni che non partiva così ma noi siamo determinati a recuperare. Juventus e Roma possono rientrare, il campionato è molto equilibrato e si può inceppare in tante squadre».