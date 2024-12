Bastoni: «Io sottovalutato? Non mi interessa. Attacco per stanare gli avversari»

Alessandro Bastoni, al termine di Cagliari-Inter terminata 0-3, ha parlato in conferenza stampa del match e di ciò che attende i nerazzurri nelle prossime settimane. Di seguito le sue dichiarazioni.

CAGLIARI-INTER 0-3 – LA CONFERENZA STAMPA DI BASTONI

Bastoni, come vedi il confronto al vertice con Napoli e Atalanta? Personalmente, non ritieni di essere sottovalutato?

Si tratta di due grandi squadre, non dobbiamo guardare la classifica dato che manca tantissimo alla fine del campionato. Dobbiamo giocare sempre con la stessa maturità e consapevolezza. Per quanto riguarda me, io sono il primo che mantiene un profilo basso, anche per motivi caratteriali. Quello che sto facendo è sotto gli occhi di tutti, poi che venga riconosciuto dagli altri non mi interessa. L’importante è avere la stima di chi lavora con me.

L’Inter è la squadra che segna di più con i difensori. Come se lo spiega?

La difesa aiuta tanto con la manovra. Il nostro switch è avvenuto quando ci siamo uniti e abbiamo deciso di lottare insieme per i nostri traguardi.

Perché hai esultato in maniera sobria?

Perché volevo metterla in mezzo, poi il pallone ha preso una traiettoria strana ed è entrato in porta. L’ho chiamata a Barella, ma per metterla in mezzo. Va benissimo lo stesso, eh (sorride, ndr.).

Hai giocato spesso a sinistra. Ti diverte parecchio?

Incontriamo spesso squadre così chiuse. Per stanare gli avversari c’è da muoversi, è una cosa che facciamo da tempo per ovviare all’impostazione di alcune compagini che affrontiamo.