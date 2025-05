Bastoni rivela: «The Last Dance mi ha forgiato. L’impatto!»

Alessandro Bastoni si è espresso sul valore dell’appartenenza alla Nazionale italiana e sull’impatto della visione di The Last Dance sulla sua persona.

L’IMPORTANZA – Alessandro Bastoni è un punto fermo dell’Inter e dell’Italia. Luciano Spalletti non rinuncia mai a lui, nonostante la mole di impegni e la stanchezza fisiologica del difensore nerazzurro a causa delle tante prove stagionali. L’importanza del calciatore meneghino non si riconduce solo alle sue qualità tecniche e tattiche, ma anche alla personalità e alle doti di leadership costantemente mostrate sul rettangolo di gioco. Non è un caso che nessuno voglia farne a meno, considerate le conseguenze positive derivanti dalla sua partecipazione in campo.

Bastoni e le emozioni provate da Nazionale italiano

LE SENSAZIONI – Bastoni, nel corso dell’intervista rilasciata a Ball (di cui potete trovare qui un primo estratto), si è anche pronunciato sull’orgoglio da lui provato per il fatto di giocare nell’Italia. Di seguito le sue parole: «Rappresentare l’Italia mi dà un grande senso di orgoglio, non c’è davvero un’emozione più bella».

L’IMPATTO – Bastoni ha così concluso su un elemento che ha inciso sulla sua affermazione come uomo e calciatore: «The Last Dance di Michael Jordan ha avuto un grande impatto su di me. Ciò vale sia per il modo in cui vedo lo sport sia per quanto riguarda le mie ambizioni personali».