Bastoni: «Qualificazione ottavi? Grazie al confronto prima del Barcellona»

Bastoni ribadisce l’utilità del confronto fra i giocatori dell’Inter per scuotersi dopo il momento iniziale di crisi. Prima del Barcellona la svolta per raggiungere la qualificazione agli ottavi di Champions League

SVOLTA − Alessandro Bastoni spiega come sia stato determinante il confronto fra giocatori: «C’è stato un confronto prima della gara contro il Barcellona da parte dei giocatori per uscire da questo momento difficile. È stato molto utile, non eravamo mai capitato di vivere momenti così. Abbiamo raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League». Il difensore dell’Inter ieri ha anche realizzato un assist per il gol del vantaggio di Mkhitaryan. Le sue parole a Mediaset.