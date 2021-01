Bastoni: “Problemi col campo? Niente alibi, colpa a noi stessi!”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni è stato il primo giocatore che si è presentato nella postazione di Inter TV dopo Sampdoria-Inter. Queste le sue parole a seguito della brutta sconfitta del Ferraris che impedisce di proseguire la serie positiva.



MOLTO MALE – Alessandro Bastoni parla dopo Sampdoria-Inter su Inter TV: «Penso che siamo stati sfortunati negli episodi. Abbiamo avuto un rigore, non siamo riusciti a sfruttarlo e poi è successo il contrario. Siamo riusciti a reagire bene, ma c’era fatica a far gol ed è capitata la sconfitta. Non è un passo falso che ci ferma, ci sono tante partite. Problemi col campo? Sì ma neanche più di tanto, perché le occasioni le abbiamo avute. Non lo prenderei come alibi, diamo più la colpa a noi stessi perché non siamo riusciti a concretizzare. Passo falso che frena? No, assolutamente. Sappiamo il valore che ha questo gruppo e questa squadra. Adesso andiamo a Roma che sarà già uno scontro diretto fondamentale e per cercare di vincere».