Bastoni: «Problema Inter non fisico. Dal campo buona sensazione»

Bastoni ha commentato Lazio-Inter di questa sera nel post partita. Il giocatore, in campo nell’anticipo della terza giornata all’Olimpico, si è espresso nel corso della diretta di Inter TV.



SCONFITTA CHE BRUCIA – Alessandro Bastoni parla di Lazio-Inter: «È stata una partita aperta, la sensazione in realtà era buona dal campo. Abbiamo tenuto il pallino in mano, poi dopo il 2-1 abbiamo perso le distanze. È una sconfitta che ci dovrà aiutare, bisogna ripartire al meglio già da martedì. Siamo solo alla terza giornata, quindi è meglio che arrivino adesso queste batoste: dovremo ripartire più forti. La condizione fisica? Secondo me il problema non è di natura fisica. Dal campo c’era una buona sensazione, dopo l’1-1 c’era la sensazione di poterla vincere. È andata male, abbiamo subito un gran gol di Luis Alberto e ripartiremo da martedì».