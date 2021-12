Bastoni: «Privilegio giocare queste sfide. Importante fare bene»

Alessandro Bastoni è stato intervistato da Sky Sport prima di Real Madrid-Inter. Il difensore nerazzurro ha parlato dell’importanza e della difficoltà della sfida.

SFIDA IMPORTANTE – Queste le parole di Alessandro Bastoni: «È un privilegio giocare queste partite in questi stadi. Abbiamo la fortuna di essere qui già qualificati, ma vogliamo far bene per darci carica e prendere ancor più consapevolezza. Arriviamo qua e vogliamo far bene. Ci saranno tante difficoltà a partire dall’ambiente per finire alla qualità dei giocatori. Anche se non c’è Benzema, ci sono Rodrygo e Vinicius che stanno facendo benissimo. Dovremo stare attenti».