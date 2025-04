Bastoni: «Potevamo vincere, ma con queste squadre il pari va bene»

Bastoni è tornato in campo dopo la squalifica con la Roma e in Barcellona-Inter ha collezionato la sua presenza numero 250 in nerazzurro. Ne ha parlato su Inter TV.

TRAGUARDO – Per Alessandro Bastoni 250 presenze in una partitissima come Barcellona-Inter: «È stata bella, è stata divertente. Ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra, c’è da riconoscere il valore dei giocatori del Barcellona che hanno un talento incredibile. Però abbiamo difeso bene e solidi: sono orgoglioso della squadra. Sicuramente era importante, sapevamo che era una semifinale di Champions League e non capita tutti gli anni. C’è un po’ di rammarico perché eravamo in vantaggio 0-2 e 2-3: potevamo vincere, ma ci sta il pari. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano, non vediamo l’ora che arrivi martedì. Presenza numero 250 con l’Inter? Non lo sapevo, mi fa molto piacere. Chiaramente spero di farne altrettante, ma adesso la testa deve andare al Verona. Abbiamo un campionato che si è messo un po’ in salita, però ci crediamo ancora».