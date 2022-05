Bastoni: «Perisic va forte, un esempio! Tonali? Amico, ma spero inciampi»

Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Inter, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SERENITÀ – Alessandro Bastoni parla così ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Inter: «Chiaramente c’era l’occhio sul risultato di Milan-Atalanta ma noi dovevamo venire a Cagliari per vincere e adesso affronteremo questa settimana con positività aspettando domenica. Sicuramente il mio obiettivo è anche la Nazionale, ho fatto un Europeo alle spalle di Bonucci e Chiellini. Ora Chiellini farà l’ultima con l’Argentina quindi io mi sento pronto per la Nazionale, spero per tanti anni e per aprire un ciclo vincente. Perisic? Va sempre forte e infatti ieri dopo cena gli ho detto dimmi cosa mangi che magari lo mangio anche io. Alla fine era pane con il tacchino e avocado e ci ho rinunciato (ride, ndr). È un grande professionista, abbiamo fatto 120 minuti e oggi stava meglio di tre giorni fa. È da prendere come esempio. Chi ha giocato meglio tra me e Tonali? Questo fa parte del vostro mestiere dire chi ha affrontato meglio la stagione. Ci sentiamo, è un bravo ragazzo, abbiamo fatto tutte le Nazionali insieme e giochiamo spesso alla play station insieme. Sicuramente gli voglio bene ma dal punto di vista sportivo spero inciampino. Percentuali Inter e Milan? Ogni partita è complicata, nessuno ti regala niente: dobbiamo andare a vincere con la Sampdoria e loro con il Sassuolo».