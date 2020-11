Bastoni: “Pagato le fatiche in nazionale. Rinnovo? Stiamo lavorando”

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, al termine di Inter-Torino

PILASTRO – Al termine di Inter-Torino, Alessandro Bastoni ha parlato così, ai microfoni di DAZN: «Abbiamo sbagliato l’atteggiamento nel primo tempo, molti di noi hanno giocato tante partite con le nazionali. Abbiamo sicuramente pagato quegli impegni. Certamente, però, non possiamo concedere dei primi tempi come oggi. Rinnovo? La volontà c’è da parte di entrambi, sta lavorando chi di dovere. Io penso a far bene sul campo e basta. Sto lavorando, sono ancora giovane ma non la prendo più come una scusa. Penso a far bene, mi tengo stretti gli insegnamenti e provo a fare del mio meglio. Sono consapevole di poter migliorare ancora tanto».