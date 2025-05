Bastoni: «Orgoglioso di aver ridefinito ruolo del difensore. Talento non basta!»

Alessandro Bastoni si è pronunciato sul suo modo unico di interpretare il ruolo di difensore moderno. Poi una considerazione sul valore del talento.

L’ORGOGLIO – Alessandro Bastoni ha rilasciato un’intervista al magazine Ball, trattando di vari temi legati al suo profilo e alla sua avventura all’Inter. Il calciatore nerazzurro ha innanzitutto posto l’accento sul modo in cui ha contribuito a creare una nuova versione di difensore: «Battaglie come quella contro il Barcellona ci definiscono, solo insieme possiamo dimostrare di che pasta è fatta l’Inter. Per quanto mi riguarda, sono molto orgoglioso come ho aiutato a ridefinire il ruolo del difensore moderno».

Bastoni esprime una convinzione che deve riguardare l’intero mondo dello sport

LA CERTEZZA – Bastoni ha poi proseguito concentrandosi sui valori che devono sempre accompagnare i calciatori e, più in generale, gli sportivi. La sua visione è ben esemplificata da queste parole: «Il talento non basta, non è sufficiente. Indubbiamente, è necessario essere costanti e avere un’ossessione per i singoli dettagli. Il duro lavoro paga sempre alla lunga distanza».