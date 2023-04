Bastoni: «Orgoglioso della squadra! Assist a Barella? Giocata collaudata!»

Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Benfica-Inter, match terminato con il successo dei nerazzurri per 0-2. Queste le parole dell’autore dell’assist dello 0-1 interista

Queste le parole di Bastoni: «L’ho detto ieri in conferenza, che forse nelle ultime partite non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Noi internamente abbiamo analizzato le partite fatte, siamo stati lucidi e siamo stati bravi a mantenere quell’equilibrio che da fuori non arrivava. Eravamo convinti di fare questa grande partita, sono orgoglioso dei ragazzi. Assist a Barella? È una giocata collaudata, l’abbiamo fatta per la prima volta in Inter-Juve. In campionato si muove sempre, se non glie la do si incazza (ride, ndr). Se viene sempre così ben venga. Carica per il finale? Come ho detto ero convinta che la squadra c’era, abbiamo creato tanto non abbiamo mai sbagliato l’atteggiamento. Mancava il gol che ammazzava la partita, oggi sono arrivati. Ci darà grande carica ed energia mentale per recuperare da questa partita»