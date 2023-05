Bastoni: «Non siamo stanchi! Vittoria è linfa per noi. Inter squadra forte»

Bastoni in conferenza stampa è l’unico giocatore presente dopo la straordinaria vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole seguite in diretta su Inter-News.it

CONFERENZA BASTONI – Questa la conferenza stampa di Alessandro Bastoni nel post partita di Fiorentina-Inter.

Quarto trofeo in due anni, quanta gioia e come arrivate all’appuntamento con la storia?

Siamo contenti perché è stato facile vincere un secondo trofeo in un anno dove abbiamo subito tante critiche, però giocheremo anche una finale di Champions League. Era importante vincere oggi e poi concentrarci per la sfida contro l’Atalanta. Prima di giocare la finale.

Stai vincendo tanti trofei, Marotta ha detto che è molto ottimista per il tuo rinnovo. Puoi dare anche questa altra notizia?

Ho sempre detto che sto bene qui e non mi sono mai nascosto. Sappiamo sia io che la società le nostre volontà. Siamo sulla stessa linea d’onda ma penso che continueremo insieme, sono molto felice di continuare.

Sabato c’è l’Atalanta e poi la finale da sogno contro il Manchester City. Siete stanchi, ma avete anche la forza di superare questo ostacolo?

Siamo stanchi e si vede da cosa? Siamo allenati per questo, siamo dei professionisti. Lo staff ci ha aiutato ad arrivare a questo punto. Come ha detto Samir vincere aiuta a vincere. Sappiamo quanto sia importante la sfida di sabato e quella del 10 giugno. Le energie si trovano da sole.

Inzaghi vince sempre le finali, ma come le prepara? Sembra siate più tranquilli rispetto le partite “normali”

Il nostro limite quest’anno ci ha portato a fare più fatica contro le squadre più piccole. È un aspetto mentale e di crescita. Il valore di questa squadra è molto alto. Siamo una squadra forte che può vincere con chiunque. Il mister ci lascia molto tranquilli perché anche lui conosce il valore della squadra. Al di là dell’aspetto fisico, c’è anche quello mentale.

Qual è stato il punto di svolta e come ne siete usciti?

All’interno dello spogliatoio c’è sempre stata grande onestà, ci siamo riuniti più volte per capire il problema da risolvere. La svolta è arrivata quando abbiamo smesso di allargare le braccia dopo un errore di un compagno.

Questa vittoria quanto vi dà a livello di autostima e cosa vi insegna la partita che avete fatto in ottica Manchester City?

Sicuramente dobbiamo migliorare l’approccio, sappiamo quanto è importante e lo abbiamo visto anche contro il Milan. La vittoria è vita per noi, ci ricarica subito. Giocheremo anche domani per la carica che abbiamo, ma prima c’è l’appuntamento di sabato per questa stagione e la prossima.