Bastoni: «Manchester City forte ma l’Inter ha fiducia in se stessa!»

Bastoni interviene ai microfoni di Inter TV durante il media-day predisposto dall’Inter in vista della tanto attesa finale di Champions League. Proprio del Manchester City parla il difensore nerazzurro.

MASSIMO IMPEGNO – Alessandro Bastoni esprime alcune considerazioni sulla finale di Champions League dell’Inter: «Il Manchester City è una squadra molto forte. Abbiamo già visto qualcosa. Sarà difficile metterli in difficoltà ma abbiamo molta fiducia in noi stessi e troveremo il modo di metterli in difficoltà. Essere arrivati in finale significa tanto perché è un processo che abbiamo fatto da quando sono arrivato io, Nicolò Barella e tanti altri giocatori. Eravamo dei ragazzi di vent’anni e non avevamo ancora quell’esperienza necessaria per vincere. Penso che la finale di Europa League contro il Siviglia sia stato un grande passo che ci ha fatto capire cosa vuol dire certe partite. Ci ha aiutato perché da quel momento abbiam vinto tanto. In finale servirà qualcosa in più da parte di tutti perché giochiamo contro la squadra probabilmente più forte d’Europa. Servirà davvero il massimo impegno. Io per conto mio cercherò di dare un contributo in doppia fase, che penso si auna delle mie qualità migliori».