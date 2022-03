Bastoni: «Liverpool-Inter, noi senza paura! Che emozione Anfield»

Alessandro Bastoni dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Inter (QUI la sua conferenza stampa), ha risposto alle domande di Sportmediaset.

DOPO LA CONFERENZA – Alessandro Bastoni alla vigilia di Liverpool-Inter, decisiva per il cammino dei nerazzurri in UEFA Champions League, ha risposto alle domande del collega Marco Barzaghi su Sportmediaset.

Sarà una missione impossibile ribaltare il risultato dell’andata?

No, non sarà impossibile. Ci crediamo e siamo consapevoli di poterli mettere in difficoltà. Abbiamo rivisto la partita di andata e abbiamo studiato la squadra e le maniere per metterli in difficoltà, proveremo a metterle in atto domani.

C’è rammarico per come è finita la partita? Per alcuni tratti si è sentita la sensazione che potevate vincerla

Siamo soddisfatti per l’atteggiamento con il quale abbiamo affrontato la partita. Perdere 0-2 fa male perché non era neanche meritato per l’andamento della partita.

Dopo la lezione dell’andata e che vi siete sbloccati contro la Salernita, vedremo una squadra più forte domani?

Vedremo una squadra che non si è mai snaturata né in Champions League né in Serie A, giocheremo senza avere paura per affrontare il Liverpool nel migliore dei modi.

Che emozione sarà sfidare giocare Liverpool-Inter ad Anfield con lo stadio pieno?

Sarà una partita molto bella, cercheremo di divertirci e di goderci la serata. Per tanti di noi sarà il primo ottavo di finale di Champions League. Ogni giocatore punta a giocare questo tipo di partite, per noi sarà un’emozione