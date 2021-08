Bastoni: «Inzaghi-Inter, sensazioni positive. Bello rivedere Eriksen. Calhanoglu…»

Bastoni analizza la sua prima uscita stagionale soffermandosi su alcuni singoli assenti in Parma-Inter. Il difensore dell’Inter, intervistato da “Sky Sport”, commenta così la prima settimana di lavoro agli ordini di Inzaghi

INIZIO PROMETTENTE – La prima partita stagionale di Alessandro Bastoni a Parma è servita per farsi un’ulteriore idea sul metodo di Simone Inzaghi: «È una settimana che son qua, quindi è ancora presto per giudicare il mister. Le prime sensazioni sono molto positive. Cerca di riprendere il gioco che facevamo anche l’anno scorso. Ovviamente portando i suoi principi. Cercheremo di seguirlo come abbiamo fatto gli anni scorsi. Hakan Calhanoglu? Viviamo nello stesso palazzo, quindi in realtà volto nuovo non troppo (ride, ndr). Lo conoscevo già: è un bravissimo ragazzo. Si è ambientato subito e ci darà una grande mano quest’anno. Christian Eriksen? Sicuramente ha fatto tanta impressione vedere l’incidente che ha avuto durante l’Europeo. Per fortuna è finita bene è stato bello vederlo e vedere che sta bene e sorride. Speriamo di riaverlo in campo con noi, ma la cosa più importante – ripeto – è che lui stia bene». Queste le parole di Bastoni ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Parma-Inter (vedi le pagelle).