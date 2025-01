Bastoni: «Inter, obiettivo vincerle tutte! Milan o Juventus? Voglia di rivalsa con entrambe»

Denzel Dumfries si carica sulle spalle l’Inter e la porta dritta in finale di Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta Alessandro Bastoni risponde alle domande dei giornalisti.

TALENTO DEI SINGOLI – Alessandro Bastoni interviene a SportMediaset dopo il passaggio in finale di Supercoppa Italiana: «Sappiamo quanto sia difficile affrontare una squadra come l’Atalanta. Danno pochi spazi, quindi non è mai facile. Poi, chiaramente, in queste situazioni deve venire fuori il talento singoli e oggi Dumfries ci ha dato prova di questo».

Bastoni nel post Inter-Atalanta

L’OBIETTIVO – Alessandro Bastoni prosegue dopo Inter-Atalanta: «Messaggio anche al campionato? Chiaramente il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite che ci troviamo davanti. Lo abbiamo dimostrato anche a Cagliari e in tutte le partite che abbiamo presto quest’anno. Quindi il nostro obiettivo è sempre mettere in campo le nostre qualità e vincerle tutte.

VOGLIA DI RIVALSA – Alessandro Bastoni conclude: «Chi preferisco tra Milan e Juventus in finale? In campionato non abbiamo fatto due delle nostre migliori prestazioni con entrambe. Quindi sicuramente ci sarà grande voglia di rivalsa al di là di che andremo ad incontrare». Si attende ora il verdetto di Juventus-Milan di domani sera, che decreterà l’avversaria dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana