Bastoni: “Inter, tornare a vincere un trofeo dopo anni. Domenica goduria”

Bastoni ha parlato a Inter TV a un’ora dal via di Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia. Il difensore, che rientra titolare dopo aver saltato il derby per squalifica (vedi formazioni), ha dato le sue sensazioni sul match di questa sera.

PRONTI – Così Alessandro Bastoni a Inter TV prima di Inter-Napoli: «Vincere per avvicinare la finale? Sì, assolutamente. Abbiamo tanta voglia di tornare ad alzare un trofeo dopo tanti anni. Sicuramente arrivati qua il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo. Tornare in campo? Sicuramente è molto difficile star fuori, specialmente nel primo tempo ho sofferto molto. Al contrario il secondo tempo è stata una vera goduria, tornare ad aiutare i compagni è bello. Il Napoli è una grande squadra, non devo essere io a dirlo. Basta guardare i nomi per capire che qualità ha, possiede dei grandi attaccanti e faremo di tutto per fermarli».