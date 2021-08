Bastoni: «L’Inter ha un tricolore da difendere, dobbiamo fare di tutto!»

Bastoni ha parlato a Inter TV dopo l’amichevole vinta 0-2 col Parma (vedi articolo). Ecco le sue considerazioni a seguito della partita giocata al Tardini.

TEST UTILE – Questo il commento di Alessandro Bastoni a Inter TV dopo Parma-Inter: «Siamo arrivati da poco in gruppo tutti quanti, con un allenatore nuovo. Dobbiamo capire il suo sistema di gioco e siamo pronti ad affidarci a lui per capire il suo sistema di gioco. Le amichevoli? Sono importanti perché ci siamo trovati da poco, abbiamo poco tempo per prepararci. Abbiamo un tricolore da difendere e dobbiamo fare di tutto per farlo. Sensazioni? Molto buone, specialmente dopo che vinci un Europeo hai più voglia di vincere. Sono contento di aver ritrovato i miei compagni, voglio fare una grande annata. Presto padre? È un anno fantastico, fortunatamente ho trovato anche la stabilità fuori dal campo: contento in campo e nella vita privata».