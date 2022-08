Bastoni: «Inter, c’è tempo per rimediare! Non abbattiamoci e analizziamo»

Bastoni prova a gettare acqua sul fuoco dopo la sconfitta dell’Inter contro la Lazio di venerdì sera. Il difensore, in un’intervista rilasciata a Thomas Villa per Rai Sport, si augura che la squadra superi subito il KO dell’Olimpico.

RICARICARSI SUBITO – Alessandro Bastoni vuole resettare tutto dopo Lazio-Inter: «Era la terza partita, quindi è normale che fisicamente non siamo al meglio. Inoltre la Lazio ha tanti giocatori forti in ripartenza come Ciro Immobile, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Abbiamo fatto bene fino al gol di Luis Alberto, poi ci siamo allungati: analizzeremo gli errori per far bene già dalla prossima. Siamo solo alla terza giornata, c’è tempo per rimediare a tutto. Sicuramente c’è da lavorare mentalmente, non abbattersi e ripartire».