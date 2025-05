Bastoni valuta: «Inter, stagione da 8! Da 10 in un caso speciale»

Alessandro Bastoni ha parlato in vista di PSG-Inter, match valido per la finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

ANALISI – Alessandro Bastoni si è così espresso a Sky Sport a pochi giorni da PSG–Inter: «L’esperienza insegna che non ci sono favoriti nelle finali, nelle partite secche. Temo il PSG dal punto di vista offensivo, sono forti e hanno un allenatore molto bravo che sa dare impronte solide alla squadra. Se sono arrivati in finale, un motivo c’è. La delusione c’è stata per la mancata vittoria dello scudetto, ma penso che quello di sabato sia un appuntamento con la storia. Non capita tutti gli anni di potersi giocare la Champions League, mentre sono convinto che si possa essere competitivi anche nei prossimi anni in Serie A. Questo è un appuntamento che può cambiare una carriera».

Bastoni sul momento attuale e la stagione complessiva dell’Inter

GIUDIZIO – Bastoni ha poi proseguito: «Adesso mancano 4-5 giorni, quindi ancora non si ha presente al 100% quello che verrà. Chiaramente, sarebbe la realizzazione di un sogno che avevo da bambino. Quando ti trovi in quel momento, devi mantenere la lucidità e la freschezza mentale perché può succedere di tutto. Voto alla stagione? 8 che può diventare un 10 in caso di vittoria della Champions League».