Bastoni: «Inter, che soddisfazione per il nostro percorso. Una cosa ha influito!»

Alessandro Bastoni si è così espresso al termine di Inter-Monaco, match vinto dai meneghini con il punteggio di 3-0.

IL COMMENTO – Alessandro Bastoni ha parlato a InterTV nel post-partita di Inter-Monaco. Queste le sue parole: «C’è grande soddisfazione per il nostro percorso in Champions. Sappiamo che non arrivare tra le prime 8 avrebbe significato fare altre due partite, per cui evitare altre due sfide è ciò che ha influito ancor di più sulla nostra prestazione. Dopo un inizio di stagione un po’ complicato, abbiamo resettato e siamo tornati quelli dello scorso anno. Siamo molto contenti del risultato, frutto di un lavoro di squadra».