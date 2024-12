Bastoni: «Inter sempre al primo posto. Nessuno credeva questo!»

Alessandro Bastoni ha parlato del match vinto dall’Inter contro il Cagliari con il punteggio di 3-0. Suo il gol che ha aperto le danze, spianando la strada verso il netto successo finale.

LE DICHIARAZIONI – Alessandro Bastoni si è pronunciato a RaiSport dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari con il punteggio di 3-0. Il difensore italiano si è espresso sia sul proprio rendimento individuale che sulla fiducia in lui riposta con convinzione dai nerazzurri: «Preferisco che siano gli altri a farmi i complimenti, dato che io faccio fatica a farlo in prima persona. Metto sempre l’Inter al primo posto perché, quando nessuno credeva che potessi fare quello che sto facendo adesso, i nerazzurri mi hanno dato fiducia. Sono felice qui, mi trovo in un grande gruppo, in un contesto nel quale posso esprimere le mie qualità al meglio. Non ho nulla da chiedere in più».