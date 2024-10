Bastoni: «Inter in ritardo ma ora carica. Gol? Spero di ripetermi!»

La squadra di Simone Inzaghi questa sera sarà impegnata sul campo della Roma, per la gara dell’ottava giornata di Serie A. Alessandro Bastoni interviene sulla sfida dell’Olimpico delle ore 20.45.

CARICA – Pochi minuti separano dal fischio d’inizio di Roma-Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Bastoni ai giornalisti di Dazn: «È molto importante fare bene oggi anche perché quest’anno siamo un po’ in ritardo in campionato. Fortunatamente il campionato ci sta aspettando, ci ha dato segnali nei mesi e settimane scorse. Siamo carichi per fare bene in questo stadio. Il gol presi? Sicuramente è una questione di attitudine, atteggiamento e voglia di non prendere gol. È quello che ci ha fatto vincere con tanto margine l’anno scorso ed è quello che dobbiamo ritrovare stasera». Intanto ecco le formazioni ufficiali per Roma-Inter.

Bastoni e l’equilibrio dell’Inter

RESTARE COLLEGATI – Alessandro Bastoni prosegue: «Se abbiamo la sensazione che quest’anno c’è più equilibrio? Sicuramente sì, ormai sono tantissime stagioni una dietro l’altra e dal punto di vista mentale non è semplice stare collegati al 100% pe rogni partita. Ma è quello che siamo chiamati a fare e lo faremo anche stasera. Il gol dell’anno scorso all’Olimpico? Spero di ripetermi anche quest’anno. Quell’esultanza non era studiata. Il compito a casa che mi porto è l’esultanza. Il bello del nostro gioco si vede ma c’è anche la parte negativa, che è quella di restare in equilibrio. L’anno scorso riuscivamo a fare, quest’anno dobbiamo cercare di migliorare».