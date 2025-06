Bastoni: «Inter al Mondiale per Club non in vacanza! Chivu lavora sulla testa»

Dopo la preziosa vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, Alessandro Bastoni ha commentato ai microfoni di DAZN il successo dell’Inter, che torna finalmente a respirare l’aria dei tre punti. Un risultato fondamentale, non solo per la classifica del torneo, ma anche per il morale della squadra nerazzurra, reduce da settimane difficili.

NON IN VACANZA – Alessandro Bastoni commenta così la vittoria in rimonta contro l’Urawa Red Diamonds: «Era tanto che ci mancava la vittoria e avevamo voglia di tornare a sentire la sensazione dei tre punti. Stavamo facendo la partita come contro il Monterrey e poi abbiamo preso gol. Sono molto orgoglioso dello spirito della squadra. È inevitabile, è stata una stagione estenuante. Ma non siamo venuti qui in vacanza, vogliamo portare avanti il marchio Inter e vogliamo fare bene in questa competizione».

RIPARTENZA – Un passaggio importante è stato riservato anche al nuovo allenatore, subentrato da poco alla guida tecnica della squadra: «Il mister è qua da poco, avrà tempo di lavorare all’inizio della prossima stagione, adesso ovviamente non c’è tempo per inserire nuovi concetti. È entrato nello spogliatoio a gamba tesa, sta lavorando molto sulle teste, è una persona super e siamo felici di questo». La vittoria, dunque, rappresenta molto più di tre punti. È un segnale di ripartenza, un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Con uno spirito rinnovato e una guida tecnica motivata, l’Inter sembra pronta ad affrontare le prossime sfide con più leggerezza, ma senza perdere di vista l’obiettivo: onorare la maglia nerazzurra, sempre.