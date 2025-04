Bastoni: «Dimostrato che l’Inter non mollerà. A San Siro sarà divertente»

L’Inter sfiora il colpaccio in casa del Barcellona. Il pareggio, per 3-3, permette alla squadra di Simone Inzaghi di arrivare allo scontro a San Siro con un risultato più che favorevole. Le sensazioni di Alessandro Bastoni nel post-partita di Sky Sport.

LA PRESTAZIONE – Alessandro Bastoni analizza quanto visto allo Stadio Olimpico Lluís Companys nei 90′ di Barcellona-Inter: «È stata una partita bella e divertente, anche dal campo l’abbiamo vissuta davvero bene, confrontandoci con giocatori del calibro pazzesco. Siamo felici della prestazione, anche se potevamo evitare qualche disattenzione. Però c’è da dare merito anche a una squadra che a livello offensivo è di un livello incredibile».

Bastoni nel post partita di Barcellona-Inter

I CAMPIONI – Alessandro Bastoni prosegue: «Yamal è pazzesco, c’è poco da dire. È un giocatore davvero incredibile. Altrettanto incredibile è che abbia quell’età lì, neanche diciott’anni. C’è da dare merito al talento, ai campioni che hanno, al lavoro che fanno ormai da tantissimo tempo con il loro settore giovanile».

IL RITORNO – Ancora Alessandro Bastoni: «Questo risultato ci lascia fiducia perchè non era facile dopo la settimana che abbiam vissuto, con i tanti infortuni e le tante incertezze che c’erano alla vigilia. Abbiamo dimostrato che nonostante la settimana difficile che abbiamo passato l’Inter c’è, non mollerà e daremo sicuramente filo da torcere anche martedì. Si parte 50 e 50%, come se fossimo 0-0. Il ritorno è una partita secca, chi vince va in finale. Sarà divertente, dovremmo mettere lo spirito e l’impegno messi oggi per provare ad andare in finale».