Bastoni: “Inter-Napoli, Coppa Italia obiettivo! Attenti a non sottovalutare”

Bastoni ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli di Coppa Italia. Il difensore nerazzurro sottolinea l’importanza della partita

CARICA INTER – Di seguito le parole di Alessandro Bastoni: «Sicuramente la Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi, arrivati fin qua non dobbiamo porci il problema. Non dobbiamo sottovalutare questa partita per arrivare in finale. Sappiamo che il Napoli è una grande squadra nonostante il risultato contro il Lecce, sarebbe da stupidi sottovalutare una partita del genere. Dries Mertens centravanti? Siamo pronti a qualsiasi tipo di formazione, lui o Arek Milik cambia poco perché sono grandi giocatori e bisogna stare attenti».