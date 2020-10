Bastoni: “Inter, ora prendiamo meno gol! Mi trovo bene nella difesa a 3”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN alle porte del match tra Lazio e Inter. Il difensore sottolinea le peculiarità del suo gioco in difesa pochi minuti prima del fischio d’inizio. Di seguito le dichiarazioni del centrale

DIFESA E LAZIO – Ecco le dichiarazioni di Alessandro Bastoni: «Sicuramente mi trovo bene da terzo nella difesa a tre. Giocherò dove il mister ha bisogno ma mi trovo bene come terzo da sinistra. Siamo tanti, il gruppo si è migliorato e siamo molto più competitivi. Ovviamente anche io preferirei vincere 5-4 come Conte, ma c’è un orgoglio personale. Dobbiamo far prendere meno gol possibili all’Inter».