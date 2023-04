Bastoni: «Inter, giocando così possiamo vincere contro chiunque!»

Bastoni premiato dall’UEFA come migliore in campo di Benfica-Inter, anche per il suo splendido assist in occasione del vantaggio di Barella. Il difensore si è fermato nella postazione di Inter TV a celebrare prestazione e vittoria.

GRANDE PROVA! – Alessandro Bastoni esulta dopo lo 0-2 di Benfica-Inter: «Era molto importante per dimostrare a noi stessi in primis che squadra siamo. Sapevamo che c’era una grande partita da fare per ottenere il risultato e così abbiamo fatto. Sono contento, era importante per la squadra trovare un risultato così. Venivamo da partite ben giocate dove non avevamo trovato quanto raccolto, sono contento di aver aiutato la squadra e sono contento di aver fatto l’assist a Nicolò Barella. Se giochiamo così, con gli attaccanti e i centrocampisti che ci danno una grande mano, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Per venire qui all’Estadio da Luz e vincere c’era bisogno di una grande prestazione. Siamo stati bravi, dobbiamo sapere che era solo il primo tempo perché fra una settimana ci aspetterà un Benfica ancora più aggressivo che avrà voglia di rimonta. Dobbiamo essere contenti, ma ora dobbiamo pensare al Monza e poi al ritorno. Sarà una partita come quella di stasera, perché abbiamo dimostrato già anche in passato che se siamo questi possiamo vincere contro chiunque. Se invece non abbiamo voglia di correre possiamo perdere contro chiunque, quindi dobbiamo avere la concentrazione giusta per vincere».