Bastoni: “Insidia Brescia ultimo in classifica, serve attenzione! Attaccanti…”

Bastoni ha parlato ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Brescia, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ATTENZIONE – Alessandro Bastoni parla così prima di Inter-Brescia: «L’insidia principale è data dal fatto che il Brescia è l’ultimo in classifica ma è una squadra di Serie A come tutte le altre e quindi c’è da prestare attenzione. Chi dei due attaccanti mi impensierisce di più? Sia Donnarumma che Torregrossa sono due ottimi attaccanti: come ho detto, bisogna stare attenti».