Bastoni: «Gruppo Inter supera tutto. Al derby non si guarda in faccia nessuno»

A DAZN l’avvicinamento al derby Inter-Milan vede protagonista Bastoni per quanto riguarda i colori nerazzurri. Il difensore, che già si era espresso in un’intervista doppia con Calabria (vedi articolo), ha anche risposto a una serie di domande non solo sulla stracittadina di sabato.

LE PREFERENZE – Alessandro Bastoni si mette alla prova con diverse domande: «Un momento da ricordare? Inter-Juventus dell’anno scorso, l’assist a Nicolò Barella. Un momento che dimenticherei? Sempre Inter-Juventus di Coppa Italia, quando ho regalato palla a Cristiano Ronaldo e ha fatto gol. Cosa avrei fatto se non fossi diventato calciatore? Probabilmente sarei andato nell’azienda di mio papà, a vendere qualche prodotto in giro per i ristoranti. Il più veloce in campo nel derby Inter-Milan di sabato? Theo Hernandez. Il più difficile da marcare? Rafael Leao. Chi sceglierei sempre in partitella? Nicolò Barella. Il fantacalcio? Ho smesso, perché avevo il fegato che mi stava scoppiando (ride, ndr). Fra formazioni dimenticate e Bastoni che mi prendeva 5.5 ho dovuto smettere».

I SINGOLI – Bastoni prosegue: «L’intesa che abbiamo io e Ivan Perisic è tanta roba, in campo ci divertiamo. Zlatan Ibrahimovic? Tutta gente che ammiravo quando avevo dieci-quindici anni. Fa sicuramente strano, però quando sei in campo specialmente in una partita come il derby non devi guardare in faccia nessuno e fare del tuo meglio per annullarli. Una maglia in collezione? Di Giorgio Chiellini, la prima che ho avuto. Il Milan è una squadra di qualità, ci sono tanti giocatori forti ma il gruppo e la compattezza che abbiamo creato qua all’Inter supera anche queste cose, quindi mi tengo i miei».