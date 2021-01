Bastoni: «Grande dimostrazione per tutti! Vittoria che dà tanto»

Alessandro Bastoni

Bastoni è stato intervistato da Inter TV nel post partita del match contro la Juventus, stravinto 2-0. Ecco come il giocatore, fra i migliori e autore dell’assist per il gol di Barella, si è espresso sul derby d’Italia valso il momentaneo aggancio al Milan in testa alla classifica.

PERFETTI! – Alessandro Bastoni parla a Inter TV nel post partita di Inter-Juventus: «Sicuramente questi tre punti sono fondamentali. In primis per la classifica, perché teniamo dietro una grande squadra secondo me favorita. Poi ci danno tanto a livello di consapevolezza: l’anno scorso siamo andati vicini ma non negli scontri diretti, stasera abbiamo dato prova di essere una grande squadra. Le sensazioni sono positive, perché sappiamo anche noi che abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati concentrati per tutti i novanta minuti, loro hanno fatto cambi offensivi come Dejan Kulusevski ma siamo rimasti in partita. L’assist per il 2-0? Menomale che sono scivolato! (ride, ndr) A parte gli scherzi è una cosa che proviamo in allenamento, questi inserimenti a volte vengono e a volte no. Poi Nicolò Barella è stato bravo ad andare nello spazio. Porta inviolata? Oggi eravamo veramente in palla tutti, abbiamo fatto una grande partita. Ripeto: è una grande dimostrazione per noi e per tutti. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare».