Bastoni: «Mio gol non voluto. Inzaghi ‘profetico’ dopo il primo tempo!»

Alessandro Bastoni ha parlato al termine di Cagliari-Inter, sfida vinta con il punteggio di 3-0 grazie al suo gol e a quelli di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

IL COMMENTO – Alessandro Bastoni si è così pronunciato a InterTV nel post-partita di Cagliari-Inter: «Non puntavo a fare gol. Poi è entrata dentro, grazie a una traiettoria fortunata. Primo tempo non facile, ma sapevamo che loro non potevano durare per tutti i 90 minuti. Infatti, nel secondo tempo si sono aperti e per noi è stato più facile. Sapevamo delle difficoltà da poter incontrare su questo campo, ma forse abbiamo avuto un po’ troppo di fretta nel primo tempo. Il mister ci aveva detto che non sarebbero potuti durare per tutto il match. Io penso che con la Juventus abbiamo toccato il momento più basso della stagione. Da lì ci siamo ritrovati, riscoprendo nuovamente quello che avevamo mostrato nella scorsa annata. Questa penso che sia stata una partita simile a quella giocata contro il Como. In difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo mostrato la giusta solidità per portare successivamente a casa la partita».