Bastoni: “Gol bello, ma amarezza. Inter cercheremo di capire gli errori”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni è stato protagonista di Lecce-Inter. Il difensore ha trovato il suo primo gol in maglia nerazzurra ma non è arrivata la vittoria. Al termine del match ha parlato in mixed zone

PARTITA – Alessandro Bastoni ha parlato prima del match e del suo primo gol in nerazzurro: «Sicuramente l’Inter gioca tutte le partite per vincere, non è arrivata la vittoria quindi c’è qualcosa che non è andato, in settimana cercheremo di capire cosa. Il gol? È stato molto bello, ma quando non arrivano i tre punti c’è sempre un po’ di amarezza. Il Lecce è una squadra molto organizzata, ha un grande stadio e un grande pubblico. È una buona squadra».

CRESCITA – Bastoni ha chiuso parlando del suo ruolo nell’Inter: «Io sono arrivato con la consapevolezza di avere davanti gente forte. Quando il mister mi chiama in causa cerco sempre di rispondere al meglio. Come ho sempre detto sono felice di rubare i segreti dei compagni. Credo che conti la mentalità più che il modulo, abbiamo preso quel gol lì e non ci voleva».

Fonte: tuttomercatoweb.com