Bastoni fiducioso: «Ci mancava la vittoria! Ora serve spirito»

Cristian Chivu sta raccogliendo ottime impressioni dai suoi calciatori. Dopo Lautaro Martinez anche Alessandro Bastoni su Sport Mediaset si è espresso positivamente dopo Inter-Urawa Reds.

RITORNO AL SUCCESSO – La vittoria per l’Inter mancava da tre partite ormai. Dopo Como, ultimo successo in campo, sono arrivate la sconfitta in finale di Champions League con il Psg e il pareggio al Mondiale per Club con il Monterrey. Ieri sera i nerazzurri sono tornati a festeggiare i tre punti e lo hanno fatto con un 2-1 in rimonta sull’Urawa Reds. Non la migliore delle prestazioni, ma serviva solo la vittoria ed è arrivata. Cristian Chivu sta raccogliendo buone impressioni. Alessandro Bastoni lo ha voluto ribadire dopo esser entrato dalla panchina. Le parole di Bastoni sono una testimonianza del lavoro del romeno: «Il percorso vero e proprio con il mister inizierà dalla nuova stagione perché adesso non abbiamo il tempo materiale viste le numerose partite che sono da preparare il meglio. In questo momento sta lavorando sul piano mentale, ci sta dando tanta spensieratezza e tanta energia. Poi era un po’ di tempo che mancava la vittoria, spero che questa contro l’Urawa Reds ci dia un po’ di spirito per le prossime gare che dobbiamo affrontare»