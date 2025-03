Bastoni esulta: «Prima volta da esterno, stesso clean sheet!»

Alessandro Bastoni ha commentato con giubilo il successo della sua Inter contro il Feyenoord per 2-0 nella sfida dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

LE DICHIARAZIONI – Alessandro Bastoni è stato uno dei calciatori che si sono meglio disimpegnati nella sfida vinta dall’Inter contro il Feyenoord con il punteggio di 2-0. Il giocatore italiano ha disputato il match nella posizione di esterno sinistro, dimostrando in maniera ulteriore la sua duttilità, le sue qualità palla al piede e la sua dedizione al sacrificio. Nel commentare la propria prestazione, Bastoni ha espresso sul suo account Instagram la propria soddisfazione per la vittoria finale contro gli olandesi: «Prima volta da esterno, stesso clean sheet!»

Inzaghi elogia Bastoni

IL COMMENTO – Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha esaltato la prestazione di Alessandro Bastoni, espressosi in maniera ottimale in un ruolo nel quale non aveva mai giocato: «C’è grande disponibilità da parte dei miei calciatori. Oggi Bastoni si è messo a disposizione, alternandosi con Acerbi nella catena di sinistra, questo è quello che vogliamo dai nostri giocatori. Non posso che essere contento di vedere questo».