Bastoni esalta Pintus: «È il Messi dei preparatori. Ci sono i livelli!»

Alessandro Bastoni si è espresso sul tema della preparazione seguita dall’Inter in vista di una sfida. Il difensore italiano ha elogiato Antonio Pintus, indicandolo come il migliore in circolazione.

IL COMMENTO – Alessandro Bastoni si è pronunciato, nel corso dell’intervista rilasciata al Podcast Supernova di Alessandro Cattelan (qui trovate la prima parte), anche sul tema delle strategie adottate dall’Inter in preparazione di una sfida. Di seguito il suo commento: «Oggi le squadre sono molto più preparate. La tattica, da adottare poi in una partita, la prepariamo in allenamento. Abbiamo delle calibrazioni, svolgiamo tante sedute video con cui analizziamo quello che facciamo noi e quello che fanno gli altri. A livello di lavoro, la nostra intensità è la stessa a prescindere dall’avversario affrontato. Certo, inconsciamente l’attenzione può crescere a seconda del rivale, potendo cambiare tra una squadra come l’Empoli e una come la Juventus».

Bastoni elogia Pintus, elevandolo al rango dei più grandi in assoluto

I COMPLIMENTI – Bastoni ha poi proseguito con un panegirico rivolto al preparatore atletico Antonio Pintus, da lui associato al miglior calciatore di sempre (dal suo punto di vista): «Come c’è il talento nel calciatore, c’è il talento nel preparatore e nello staff. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Pintus, che è il Messi dei preparatori. I livelli ci sono in campo, ma anche dietro le quinte».