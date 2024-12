Bastoni: «Dopo la Juventus abbiamo capito 2 cose. Gol? Fortuna!»

Bastoni ha parlato a caldo dopo il fischio finale di Cagliari-Inter, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, andato in scena all’Unipol Domus e terminato 3-0 per i nerazzurri. Ecco di seguito la sua analisi post-partita affidata a DAZN

CAMBIO DI MENTALITÀ – Alessandro Bastoni parla così dopo Cagliari-Inter: «Gol voluto? Non l’ho neanche guardata la porta, volevo metterla in mezzo e mi è andata bene. Sapevamo delle difficoltà incontrate, è una squadra molto fisica che gioca molto sulle palle lunghe. Possono metterti in difficoltà, nel secondo tempo Inzaghi ci ha detto chiaramente che non avrebbero potuto tenere quei ritmi. Secondo me abbiamo fatto un grande step di maturità, anche a Como siamo andati a riposo sullo 0-0 ma non abbiamo mai avuto fretta né perso le distanze e secondo me è importante. Se è tornata l’Inter dello scorso anno? C’è stato un cambio di mentalità dopo la Juventus, dove abbiamo toccato non dico il punto più basso ma il punto in cui abbiamo capito di dover cambiare qualcosa, forse non c’era la stessa concentrazione e la stessa voglia di portare a casa le partite. Abbiamo capito dove dovevamo e potevamo cambiare qualcosa per tenere alto il livello, poi ci sono Atalanta e Napoli che stanno mantenendo alto il livello e dobbiamo rimanere concentrati».