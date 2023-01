Bastoni: «Stasera dimostrato una cosa. Scudetto, vogliamo provarci!»

Alessandro Bastoni lancia la sfida al Napoli per lo scudetto e al Milan per la Supercoppa Italiana. Ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Verona, il difensore nerazzurro ha parlato delle sfide che attengono la squadra.

DIMOSTRAZIONE – Alessandro Bastoni sottolinea la prestazione dell’Inter di questa sera e lancia la sfida al Milan per la Supercoppa Italiana: «Siamo stati solidi, era quello che volevamo e cercavamo. Specialmente in trasferta, dove prendiamo troppi gol. Stasera abbiamo dimostrato di essere solidi. Magari non bellissimi, ma sicuramente efficaci. Contro il Milan sicuramente abbiamo voglia di rivincita. È una finale che può dare un trofeo e dare una svolta a livello stagionale. Vogliamo vincere».

AMBIZIONE – Bastoni ha anche lanciato la sfida al Napoli per la lotta allo scudetto: «La nostra ambizione è vincere tutte le partite che abbiamo di fronte. In campionato ci trovavamo nella posizione del Napoli lo scorso anno, quindi siamo consapevoli che sarà difficile ma vogliamo provarci. La vittoria con il Napoli è stata importante, che però non siamo riusciti a rilanciare con la trasferta a Monza. La partita a Riad è dura a livello fisico e non sarà facile. Vincere ci darebbe una grandissima spinta».