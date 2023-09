Bastoni: «Derby, stiamo bene! Nessuna scusa. Siamo carichi per la partita»

Bastoni prima di Inter-Milan, intervistato su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita con la carica giusta che serve prima di un derby come questo.

CARICA GIUSTA – Alessandro Bastoni ha parlato così prima di Inter-Milan: «Derby in poco tempo? Ci sentiamo bene, non c’è spazio per scuse o lamentele. Siamo carichi al 100% per fare una grande partita. Milan rinforzato? Cambia poco, lo abbiamo visto anche contro la Fiorentina. Dipende da noi, dovremmo aiuarci tra di noi. I derby vinti quest’anno non contano perché sono un aspetto mentale tra calciatore e la città. Bisogna andare in campo pensando solo ad oggi».