Bastoni: «Contenti per non aver preso gol! Bravi ad adattarci al Verona»

Bastoni è stato uno dei protagonisti della vittoria per 1-0 contro il Verona di stasera. Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha mostrato la sua felicità per i tre punti presi.

VITTORIA CHE PESA – Alessandro Bastoni parla di come è arrivato l’1-0 di Inter-Verona: «Il nostro obiettivo principale è non prendere gol, siamo contenti del lavoro di stasera. Sapevamo che il Verona è una squadra che fa giocare male gli avversari, siamo stati bravi ad adattarci all’avversario e prendere i tre punti. Differenze tra casa e trasferta? Faccio fatica a trovare una spiegazione. Siamo attenti a dare il 100% in ogni partita, siamo stati bravi a limitare Milan Djuric e i compagni d’attacco. La Supercoppa Italiana? Sicuramente è una grande partita che ci siamo conquistati l’anno scorso. Siamo consapevoli che sarà molto tosta, perché è un derby oltre che una finale. Può darci tanto a livello anche emotivo».