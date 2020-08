Bastoni: “Conte mi ha dato fiducia! Inter, togliamoci soddisfazioni”

Bastoni è stato impiegato in Inter-Getafe, ottavo di finale in gara secca di Europa League. Il giocatore ha commentato la partita vinta 2-0 all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen nell’intervista in conferenza stampa.

QUALIFICATI! – Alessandro Bastoni commenta Inter-Getafe in sala stampa: «La cosa che più mi ha dato il mister è stata la fiducia. Venivo da una buona stagione al Parma, però giocare nell’Inter è differente. Giorno dopo giorno ci aiutiamo sempre, dobbiamo capire determinati concetti per migliorare. Sono molto contento sia per la prestazione personale sia per quella della squadra: ce lo meritiamo, ora ci togliamo grandi soddisfazioni».