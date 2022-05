Bastoni: «Come sta la gamba? Bene! Era importante essere qui per me»

Bastoni ha concluso le interviste a Inter TV dopo la vittoria in Coppa Italia con la Juventus. Per lui appena sei minuti in campo, recupero compreso, ma soddisfazione per il rientro dopo l’infortunio di fine aprile.

RECUPERATO! – Alessandro Bastoni parla delle sue condizioni fisiche: «Sto bene. Come sta la mia gamba? Bene. Era importante per me essere qua anche se non in campo, stare col gruppo. È venuta fuori una grande vittoria e siamo contenti. È stata una bella stagione, ovviamente vorremmo finirla al meglio. Sappiamo che non dipende solo da noi, diamo il meglio e poi vediamo cosa succedere».