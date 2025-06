Bastoni: «Come ha detto Marotta, serve resettare! Cicli non infiniti»

Bastoni ha parlato alla vigilia di Monterrey-Inter. Il difensore nerazzurro ha citato pure le parole di Marotta e commentato gli addii di Inzaghi e Spalletti.

RESETTARE – Oltre a Lautaro Martinez e Stefan de Vrij, anche Alessandro Bastoni si è esibito davanti ai colleghi nel ritiro di Los Angeles. Il difensore, alla vigilia di Monterrey-Inter, ha parlato in questo modo: «È chiaro che bisogna resettare, come ha detto anche il presidente Marotta. Non è facile. Non è facile, però il nostro mestiere ci impone di ripartire, di guardare le cose positive che abbiamo fatto durante il corso della stagione».

MONDIALE PER CLUB – Poi Bastoni sull’entusiasmo per la nuova competizione: «Sicuramente così. Perché a livello di percezione è passata una vita da quella sera di Monaco. Noi siamo abituati a resettare, ripartire, resettare, ripartire, perché anche quando fai bene devi sempre cercare di mettere da parte quello che è stato e dimostrare nel presente».

ADDII INZAGHI E SPALLETTI – Infine, Bastoni sul cambio di allenatore sia in nerazzurro che in Nazionale: «Sicuramente sono cose che accadono nel nostro mondo, i cicli non sono infiniti, sicuramente le responsabilità vanno divise con giocatori e allenatori in questo caso, però ripeto sono cose che in questo mondo accadono e dobbiamo essere pronti anche a questo».