Bastoni elogia Chivu: «Colpito tanto sul piano umano! Inter aveva bisogno»

Alessandro Bastoni ha parlato a poche ore dall’inizio della prima sfida del Mondiale per Club, per l’Inter, contro il Monterrey. Di seguito il suo commento.

IL PUNTO – Alessandro Bastoni si appresta a fare il suo esordio, insieme ai compagni dell’Inter, nella competizione per Club più importante a livello internazionale. Alle 03:00 i nerazzurri affronteranno infatti il Monterrey di Domènec Torrent nella prima partita del proprio Mondiale per Club. L’attesa è molto alta, soprattutto per vedere quali e quanti strascichi abbia lasciato la dura sconfitta contro il PSG in finale di Champions League. In questo senso, partire subito con una vittoria rappresenta l’unica medicina a disposizione dei meneghini per provare a dimenticare in fretta quella debacle.

Bastoni si esprime sul nuovo allenatore dell’Inter Chivu

LE DICHIARAZIONI – Proprio Bastoni ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in vista del match contro il Monterrey. Il calciatore italiano ha posto l’accento sulle sue prime sensazioni in merito all’approdo di Cristian Chivu in nerazzurro: «Mi ha colpito subito a livello umano. Già lo conoscevo perché allenava la Primavera, in questi giorni ha insistito tanto sul percorso e sulle cose belle fatte dal gruppo. Forse avevamo bisogno di sentirci dire queste parole, da un punto di vista umano sono rimasto sicuramente impressionato. Tra lui e Kolarov sono in buona compagnia, per cui non ho dubbi. Ad ogni modo, ci sarà da lavorare tanto sull’aspetto mentale perché questa sono stagioni lunghe e logoranti».