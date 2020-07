Bastoni: “Il Brescia all’andata ci ha messi in difficoltà, stiamo attenti. Gol…”

Condividi questo articolo

Bastoni torna titolare fra poco meno di tre quarti d’ora in Inter-Brescia (vedi formazioni). Il giocatore, autore del gol decisivo domenica a Parma da subentrato, ha presentato la partita, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 19.30 al Meazza.

CONTINUARE A SOMMARE – Alessandro Bastoni presenta Inter-Brescia su Inter TV: «Gol dei difensori come a Parma? Sicuramente con questo stile di gioco siamo tutti portati ad andare all’attacco. Specialmente giocando così spesso ogni tre giorni c’è bisogno di tutti, quindi attacchiamo in undici e difendiamo in undici. Il Brescia? Sicuramente dobbiamo stare molto attenti, all’andata ci hanno messo in difficoltà e hanno messo in difficoltà anche la Juventus. Dobbiamo stare attenti e non guardiamo la classifica, speriamo di ripetere la prestazione di Parma».