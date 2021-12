Bastoni: «Bravi a sistemare le cose in questi due mesi. Momento top? Due»

Bastoni ha parlato a caldo dopo Inter-Torino, match che ha sancito la vittoria per 1-0 nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV nel post partita.

VITTORIA PESANTE – Alessandro Bastoni commenta Inter-Torino: «Sapevamo il tipo di partita alla quale andavamo incontro. Devi essere pronto fisicamente, sennò vai in difficoltà. Siamo stati bravi a interpretare la partita e portare a casa i tre punti. Era molto importante, sapevamo il coefficiente di difficoltà di questa partita. Tutte le squadre di Ivan Juric danno fastidio e sono messe bene in campo: bravi noi. Settima vittoria di fila? Sì, dopo un inizio un po’ così siamo stati bravi a parlare e sistemare le cose, si è visto in questi due mesi. Il momento più bello del 2021? Ovviamente lo scudetto è stata un’emozione grande, alzare gli Europei un’altra. Speriamo di ripeterci e vincere il più possibile».