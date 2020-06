Bastoni: “Voglio il bene dell’Inter, siamo un grande gruppo! Classifica…”

Condividi questo articolo

Bastoni è stato il match winner. Queste le sue parole a Inter TV appena finita la partita, dopo il gol all’87’ che ha deciso in rimonta Parma-Inter chiudendo al meglio la ventottesima giornata di Serie A.

GOL DA TRE PUNTI – Ecco le parole di Alessandro Bastoni a Inter TV dopo Parma-Inter: «Ho fatto un gol molto importante. Sono molto contento: siamo un vero gruppo, anche a dieci minuti dalla fine ci abbiamo creduto. Questo è un gol molto importante, spero dia il via a un bel rush finale. Io ci ho giocato l’anno scorso, so benissimo i punti di forza e come gioca il Parma. Noi sappiamo che, con questo stile di gioco, possiamo concedere qualcosa in ripartenza, ma è una filosofia che stiamo intraprendendo e dobbiamo proseguire su questa strada. Come abbiamo sempre detto la classifica la guardiamo relativamente, l’importante era tenere alto l’umore e vincere oggi dopo il pareggio strano col Sassuolo. Continuiamo partita dopo partita, sperando di vincerle tutte. La maglia baciata dopo il gol? Io l’ho sempre detto che sono interista. Per me essere qua è un sogno, l’ho sempre detto da quando sono arrivato. Voglio il bene dell’Inter e della squadra, spero di restare qui a lungo».